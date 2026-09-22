Москва22 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь предложил России временное перемирие без предварительных условий.

Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии. Если россияне готовы к прекращению огня – да, без условий, просто прекращению огня и переговоры приводят украинские СМИ слова Зеленского

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим на словах предлагает провести переговоры и говорит о мире, но на деле делает все, чтобы они не состоялись.

В свою очередь в МИД РФ отмечали, что Киев не раз нарушал ранее объявленные перемирия, причем делал это несколько тысяч раз за период временного прекращения огня.