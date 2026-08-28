Замглавы МИД РФ Галузин: Киев нарушал предыдущие перемирия несколько тысяч раз

МИД РФ напомнил о тысячах нарушений Украиной предыдущих перемирий Замглавы МИД РФ Галузин: Киев нарушал предыдущие перемирия несколько тысяч раз

Москва28 авг Вести.Украина неоднократно нарушала ранее объявленные перемирия, причем делала это несколько тысяч раз за период временного прекращения боевых действий.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

За время конфликта нами накоплен некоторый опыт того, как другая сторона относится к объявлявшимся ранее перемириям. Вместо соблюдения режима тишины ВСУ (Вооруженные силы Украины – прим. ред.), напротив, методично и цинично наращивали количество атак сказал собеседник агентства

В качестве примера Галузин привел объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Замглавы российского МИД отметил, в этом году ВСУ нарушили режим тишины 6558 раз, что на 20% больше, чем в ходе аналогичного перемирия в 2025 году (4900 нарушений).

Кроме этого, Галузин напомнил о режиме тишины по случаю Дня Великой Победы, который в текущем году боевики киевского режима нарушили 30 383 раза – на 46% больше, чем в прошлом году (14 043 нарушения).

Кипрский журналист Алекс Христофору ранее заявил, что отказ России приостановить боевые действия в черноморской акватории не только вызвал панику у стран Запада, но и может стать приговором для экономики Украины.