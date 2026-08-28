Галузин: Киев стремился уйти от ответственности за удар по резиденции Путина

Галузин: Украина пыталась отрицать причастность к атаке на резиденцию Путина Галузин: Киев стремился уйти от ответственности за удар по резиденции Путина

Москва28 авг Вести.Украина пыталась снять с себя ответственность за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, представители окружения Владимира Зеленского после произошедшего стали отрицать причастность Украины к ударам по российской президентской резиденции.

Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам отметил Галузин

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил, что, по оценке Москвы, причастность западных кураторов киевского режима к произошедшему также не вызывает сомнений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года предприняли попытку атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что атака произошла на фоне интенсивных переговоров между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что украинская сторона знала об его отсутствии в резиденции во время атаки беспилотников в декабре 2025 года.