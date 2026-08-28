Галузин: Россия и Украина имеют возможность контактировать друг с другом

МИД: Москва и Киев поддерживают контакты Галузин: Россия и Украина имеют возможность контактировать друг с другом

Москва28 авг Вести.Уполномоченные представители профильных ведомств России и Украины сохраняют возможность поддерживать связь, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Взаимодействие по специальным каналам продолжалось даже в наиболее сложные периоды, отметил Галузин.

В самые тяжелые времена уполномоченные сотрудники спецведомств имеют возможность контактировать друг с другом приводит РИА Новости слова Галузина

Президент Владимир Путин ранее неоднократно публично обращал внимание на наличие подобных контактов, подчеркнул замминистра.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия не получала новых предложений по урегулированию украинского конфликта ни от Киева, ни от западных стран.