Москва28 авгВести.Уполномоченные представители профильных ведомств России и Украины сохраняют возможность поддерживать связь, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
Взаимодействие по специальным каналам продолжалось даже в наиболее сложные периоды, отметил Галузин.
В самые тяжелые времена уполномоченные сотрудники спецведомств имеют возможность контактировать друг с другомприводит РИА Новости слова Галузина
Президент Владимир Путин ранее неоднократно публично обращал внимание на наличие подобных контактов, подчеркнул замминистра.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия не получала новых предложений по урегулированию украинского конфликта ни от Киева, ни от западных стран.