Москва27 авгВести.В Министерстве иностранных дел России готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому урегулированию при поступлении соответствующего запроса, заявил замглавы российского дипведомства Михаил Галузин.
В беседе с РИА Новости дипломат уточнил, что МИД внимательно отслеживает сигналы от американской стороны.
Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцамисообщил он
Ранее Галузин указал, что Киев ухудшил свои переговорные позиции, перейдя к диверсионно-террористической тактике против гражданского населения.