Галузин: МИД РФ готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине

В МИД РФ готовы в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине Галузин: МИД РФ готов в сжатые сроки организовать контакты с США по Украине

Москва27 авг Вести.В Министерстве иностранных дел России готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому урегулированию при поступлении соответствующего запроса, заявил замглавы российского дипведомства Михаил Галузин.

В беседе с РИА Новости дипломат уточнил, что МИД внимательно отслеживает сигналы от американской стороны.

Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами сообщил он

Ранее Галузин указал, что Киев ухудшил свои переговорные позиции, перейдя к диверсионно-террористической тактике против гражданского населения.