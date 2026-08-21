Рябков: РФ готова к диалогу с США, но не изменит принципиальных позиций

Замглавы МИД РФ: Россия готова к диалогу с США, но не к уступкам Рябков: РФ готова к диалогу с США, но не изменит принципиальных позиций

Москва21 авг Вести.Россия остается открытой к диалогу с США по украинскому урегулированию, однако не намерена отказываться от своих принципиальных позиций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью NEWS.ru.

Замглавы МИД прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о необходимости предложить новые идеи для мирного урегулирования. Рябков сообщил, что Москва готова выслушать такие предложения, если именно в этом заключаются усилия американской стороны.

Остаемся открытыми к диалогу с Вашингтоном, но это не означает, что мы отступимся от наших принципиальных позиций сказал он

Он отметил, что сейчас Вашингтон демонстрирует готовность к конструктивному разговору и понимание российской позиции. При этом, по словам Рябкова, ключевым остается вопрос, насколько США способны повлиять на решения Киева и его европейских союзников, которые по-прежнему рассчитывают на стратегическое поражение России.

По словам Рябкова, Россия готова рассматривать любые разумные предложения и идеи по урегулированию на Украине, если они соответствуют целям, обозначенным президентом РФ, и учитывают реалии, сложившиеся на земле.