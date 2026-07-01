За первое полугодие ПВО сбила над территорией России почти 64 тыс. БПЛА ВСУ РИА Новости: за полгода ПВО уничтожила над территорией РФ свыше 63 тыс. БПЛА ВСУ

Москва1 июл Вести.За первые 6 месяцев 2026 года силы и средства ПВО России сбили над российской территорией как минимум 63 993 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По данным агентства, в период с 1 января по 30 июня 2026 года над территорией России было ликвидировано не менее 63 993 БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников сбили в июне — 17 832. В мае сбили 14 195 штук, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в феврале — 5 989, а в январе — 5 394.

На май и июнь пришлась половина всех сбитых украинских дронов за полгода: за эти два месяца российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа сообщают РИА Новости

17 мая был установлен суточный рекорд по числу уничтоженных БПЛА — 1 054 единицы самолетного типа. Среди других дней с самыми высокими результатами — 18 июня (992 беспилотника), 30 июня (927), 6 июня (911) и 23 мая (800).

Также Вооруженные силы России за первое полугодие 2026 года освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов.

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС "Вести" иронично высказался о заявлениях ряда европейских политиков относительно успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Глава государства отметил, что если утверждения о продвижении ВСУ и занятии ими новых территорий соответствуют действительности, то западным союзникам Киева, по их собственной логике, остается "лишь просто подождать".