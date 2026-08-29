Москва29 авгВести.Попытки киевского режима при помощи западных союзников затянуть выполнение целей российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) приведут к тяжелым последствиям для Украины.
Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украинызаявил дипломат
Галузин также напомнил, что Украина нарушала предыдущие перемирия несколько тысяч раз.
27 июля президент России Владимир Путин заверил, что страна достигнет всех поставленных в рамках СВО целей. Он отметил, что спецоперация рано или поздно завершится. Глава государства уверен в окончательной победе России.