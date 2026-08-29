Москва29 авг Вести.Попытки киевского режима при помощи западных союзников затянуть выполнение целей российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) приведут к тяжелым последствиям для Украины.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Мы отдаем себе отчет в том, что противник и его спонсоры изобретают все новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведет к еще большим потерям для самой Украины заявил дипломат

Галузин также напомнил, что Украина нарушала предыдущие перемирия несколько тысяч раз.

27 июля президент России Владимир Путин заверил, что страна достигнет всех поставленных в рамках СВО целей. Он отметил, что спецоперация рано или поздно завершится. Глава государства уверен в окончательной победе России.