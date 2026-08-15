Христофору: отказ РФ от перемирия в Черном море может стать приговором для Киева

Христофору: отказ РФ от перемирия в Черном море вызвал панику у Запада Христофору: отказ РФ от перемирия в Черном море может стать приговором для Киева

Москва15 авг Вести.Отказ России от приостановки боевых действий в Черном море может стать приговором для украинской экономики и вызвал панику у стран Запада. Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору.

Он отметил, что "двойная паника" государств Запада связана с тем, что они не могут передать киевскому режиму оружие по морю и вывезти продовольствие с Украины.

Таким образом, они потеряют почти весь свой урожай за этот год и весь урожай за следующий. И это нанесет большой ущерб украинской экономике сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне завила, что Москва пока не получила от Анкары по официальным каналам предложение о введении моратория на военные действия в Черном море.

Она также подчеркнула, что РФ не видит оснований для полумер, которые предоставили бы киевскому режиму передышку.