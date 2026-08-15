Москва15 авгВести.Отказ России от приостановки боевых действий в Черном море может стать приговором для украинской экономики и вызвал панику у стран Запада. Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору.
Он отметил, что "двойная паника" государств Запада связана с тем, что они не могут передать киевскому режиму оружие по морю и вывезти продовольствие с Украины.
Таким образом, они потеряют почти весь свой урожай за этот год и весь урожай за следующий. И это нанесет большой ущерб украинской экономикесказал Христофору в эфире своего YouTube-канала
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне завила, что Москва пока не получила от Анкары по официальным каналам предложение о введении моратория на военные действия в Черном море.
Она также подчеркнула, что РФ не видит оснований для полумер, которые предоставили бы киевскому режиму передышку.