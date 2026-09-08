Зеленский допустил компромиссы по экспорту зерна и энергетике

Зеленский заговорил о компромиссах после ударов по портам Украины Зеленский допустил компромиссы по экспорту зерна и энергетике

Москва8 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины искать компромиссы по вопросам экспорта зерна и энергетики после российских ударов по портовой инфраструктуре.

При этом ранее Зеленский намеревался добиться от Москвы уступок ударами вглубь территории РФ.

Зерно, энергетика - болезненные вопросы для Украины… Мы готовы, чтобы найти тут компромисс приводят слова Зеленского украинские СМИ

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска наносят удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Кроме того, российским военным было поручено подготовить и нанести массированные удары по объектам энергетики Украины.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия выступает за устранение причин конфликта и достижение устойчивого мира, а не за временное прекращение огня, которое может использоваться ВСУ для перевооружения и подготовки новых атак.