Песков: ситуация для Киева ухудшается изо дня в день, Зеленскому надо решиться

Кремль призвал Зеленского взять ответственность и принять решение Песков: ситуация для Киева ухудшается изо дня в день, Зеленскому надо решиться

Москва22 сен Вести.Зеленскому надо взять ответственность, ситуация для Украины ухудшается изо дня в день. С таким призывом к главе киевского режима обратился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал несвязность заявлений Владимира Зеленского о возможности прекращения огня и начале новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день, и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, в Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру пояснил Песков

По мнению Пескова, Киев должен принять решение и начать договариваться с Москвой, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается по мере наступления российской армии в ходе СВО.

РФ может рассмотреть встречу с Украиной на полях ГА ООН при подаче запроса, ранее пояснил замглавы МИД России Александр Алимов.