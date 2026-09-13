Песков: киевскому режиму тяжелее день ото дня и будет еще тяжелее

Киевскому режиму становится тяжелее день ото дня и будет еще тяжелее Песков: киевскому режиму тяжелее день ото дня и будет еще тяжелее

Москва13 сен Вести.Киевскому режиму становится тяжелее с каждым днем, и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня... И сейчас им будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как заявил Песков

Ранее Песков сообщил, что новых предложений по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время нет.