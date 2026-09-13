Песков: новые идеи по решению украинского конфликта пока не поступали

Песков заявил об отсутствии новых предложений по Украине Песков: новые идеи по решению украинского конфликта пока не поступали

Москва13 сен Вести.Новых предложений по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".

Он отметил, что именно в рамках трехсторонних переговоров предполагается искать возможные варианты урегулирования.

Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты подчеркнул Песков

Ранее зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что после переговоров в Москве и Киеве американская сторона получила представление о возможных условиях долгосрочного урегулирования. По его словам, в ходе встреч также появились новые идеи, которые могут рассмотреть участники будущих трехсторонних переговоров.