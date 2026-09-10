Москва10 сенВести.Предметных переговоров о возможности энергетического перемирия между Россией и Украиной сейчас не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", обсуждается ли сейчас вопрос энергетического перемирия с украинской стороной.
Предметно никаких разговоров не ведетсясказал он журналистам
Песков подчеркнул, что Киев предлагает перемирие в энергетической сфере, поскольку она является для Украины "ахиллесовой пятой". Он отметил "очень сложную" ситуацию киевского режима, которая побуждает его искать компромиссы в слабых для него областях.
При этом, дополнил Песков, предложений о долгосрочном урегулировании, которое полностью соответствует интересам РФ, от Киева не звучит.
Ранее экс-офицер ВС США связал зазвучавшие призывы Запада к перемирию с успехами российской армии в зоне СВО. По его словам, Запад при этом настаивает не на мире.