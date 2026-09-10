Песков заявил, что Россия не обсуждает энергетическое перемирие с Украиной

Песков не подтвердил переговоры с Украиной об энергетическом перемирии Песков заявил, что Россия не обсуждает энергетическое перемирие с Украиной

Москва10 сен Вести.Предметных переговоров о возможности энергетического перемирия между Россией и Украиной сейчас не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", обсуждается ли сейчас вопрос энергетического перемирия с украинской стороной.

Предметно никаких разговоров не ведется сказал он журналистам

Песков подчеркнул, что Киев предлагает перемирие в энергетической сфере, поскольку она является для Украины "ахиллесовой пятой". Он отметил "очень сложную" ситуацию киевского режима, которая побуждает его искать компромиссы в слабых для него областях.

При этом, дополнил Песков, предложений о долгосрочном урегулировании, которое полностью соответствует интересам РФ, от Киева не звучит.

Ранее экс-офицер ВС США связал зазвучавшие призывы Запада к перемирию с успехами российской армии в зоне СВО. По его словам, Запад при этом настаивает не на мире.