Офицер ВС США объяснил призывы Запада к перемирию на Украине успехами ВС РФ Офицер ВС США Крапивник: Запад требует перемирия на Украине от отчаяния

Москва9 сен Вести.Призывы Запада к перемирию на Украине обусловлены успехами российских военных в зоне спецоперации. Об этом заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его словам, превосходство ВС РФ на поле боя приводит Европу в отчаяние.

Понять, что Россия побеждает, а Запад в отчаянии, можно по тому, как все вдруг начинают твердить: "Давайте заключим перемирие" сказал отставной военный

При этом он сделал акцент на том, что Запад призывает не миру, а именно к перемирию.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Россия может заключить короткое перемирие с Украиной перед выборами в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября 2026 года. По его мнению, это будет способствовать улучшению российско-американских отношений в перспективе.