Военэксперт: перемирие на Украине может быть заключено в конце октября Военэксперт Кнутов: РФ может заключить перемирие с Украиной перед выборами в США

Москва7 сен Вести.Россия может заключить краткосрочное перемирие с Украиной накануне выборов в Конгресс США, которые назначены на 3 ноября 2026 года. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По мнению аналитика, этот шаг позволит России и США улучшить отношения в перспективе.

Максимум, на что Россия может пойти, это на какое-то краткосрочное перемирие, например, на неделю перед выборами в США. Это нужно для того, чтобы американцы могли сказать: "Смотрите, мы добились перемирия". То, что оно потом прекратится и снова вспыхнут боевые действия, здесь нет никаких сомнений. Но компромисс перед выборами я допускаю сказал Кнутов

Эксперт отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Россией и прекращению конфликта на Украине. Однако значительная часть аппарата Белого дома выступает за продолжение украинского конфликта, с чем американский лидер активно борется.