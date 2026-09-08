Политолог раскрыл, о чем может пойти речь во время переговоров РФ, США и Украины Политолог Кортунов: трехсторонние переговоры могут касаться деэскалации

Москва8 сен Вести.Россия, США и Украина в случае возобновления трехстороннего диалога могут обсудить отдельные меры по деэскалации, включая отказ от ударов по определенным объектам. Об этом NEWS.ru заявил эксперт Международного клуба "Валдай", политолог Андрей Кортунов.

По его словам, завершение операции по освобождению ДНР не следует считать обязательным условием для возобновления переговоров. На их проведение может повлиять целый ряд факторов, в том числе темпы продвижения российских войск.

Возможен другой вариант: трехсторонние встречи будут касаться аспектов возможной деэскалации, например ненанесения ударов по определенным объектам. Даже если повестка взаимодействия будет ограниченной и технической, переговоры станут иметь большое значение объяснил Кортунов

Политолог считает, что даже при ограниченной и технической повестке такие контакты могут способствовать формированию атмосферы доверия. В дальнейшем ее можно будет использовать при обсуждении более сложных политических вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров. РФ хочет добиться урегулирования кризиса мирными средствами, отметил он.