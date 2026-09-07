Зеленский: США изучают дальнейшие шаги по деэскалации между РФ и Украиной

США изучают дальнейшие шаги по деэскалации между РФ и Украиной, заявил Зеленский Зеленский: США изучают дальнейшие шаги по деэскалации между РФ и Украиной

Москва7 сен Вести.Вашингтон изучает, могут ли Москва и Киев предпринять шаги для деэскалации конфликта этой зимой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В интервью Axios Зеленский сказал, что параллельно с этим будет проходить процесс возобновления переговоров о более масштабном мирном соглашении.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Москве и Киеве заявил о продвижении согласования трехсторонних переговоров по Украине.

Между тем телеканал ABC со ссылкой на источник отметил, что США намерены добиться урегулирования конфликта до наступления зимы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине, однако об их сроках и месте проведения говорить пока рано.