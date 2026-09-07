Москва7 сенВести.США готовы предоставить Украине отдельный "зимний" пакет военной и экономической помощи, заявил порталу Axios глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, этот пакет должен включать в себя не только средства противовоздушной обороны, но и энергетические ресурсы.
Речь не только о ракетах. Речь также о сжиженном природном газе... и о шагах по деэскалации [конфликта]сказал Зеленский
Ранее телеканал BFM заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф призвал власти Франции начать подготовку к новым переговорам по Украине.