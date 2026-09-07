Зеленский предложил ГА ООН в Нью-Йорке как площадку для переговоров США и Киева

Генассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой переговоров Киева и США Зеленский предложил ГА ООН в Нью-Йорке как площадку для переговоров США и Киева

Москва7 сен Вести.Украина хочет перезапустить дипломатический процесс по урегулированию конфликта. Площадкой для консультаций Киева и Вашингтона может стать Генассамблея ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Axios.

Киев намерен отвести на дипломатические усилия сентябрь и октябрь 2026 года.

Зеленский заявил, что Украина хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса, он предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца в качестве возможной площадки для дальнейших американо-украинских переговоров говорится в тексте Axios

Зеленский также утверждает, что Вашингтон обещал Украине "зимний пакет" помощи. По его словам, киевскому режиму поставят ракеты для ПВО и сжиженный природный газ.