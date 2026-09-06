Зеленский назвал главные угрозы для Украины Зеленский заявил, что главные вызовы для Украины — зима и дефицит бюджета

Москва6 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США и Евросоюза назвал два главных вызова, с которыми столкнется страна в ближайшее время. По его словам, речь идет о предстоящем отопительном сезоне и катастрофической нехватке денег в бюджете.

Зеленский признал, что Киев испытывает серьезный дефицит средств на финансирование оборонно-промышленного комплекса, армии и гуманитарные нужды. Он также заявил, что рассчитывает на новый пакет помощи со стороны Соединенных Штатов в случае продолжения боевых действий предстоящей зимой.

Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Переговоры, продлившиеся более трех часов, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, были "своевременными и весьма полезными" для обеих сторон. Обсуждались не только вопросы украинского урегулирования, но и возможные крупные совместные проекты России и США. После завершения встречи американские эмиссары отправились в Киев, где провели консультации с Владимиром Зеленским.