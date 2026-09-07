BFM: Уиткофф и Кушнер сообщают о готовности РФ к переговорам

Уиткофф призвал Францию готовиться к переговорам по Украине BFM: Уиткофф и Кушнер сообщают о готовности РФ к переговорам

Москва7 сен Вести.Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер сообщили властям Франции, что Россия готова к переговорам по Украине после выборов в Госдуму. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на администрацию президента Франции.

Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров отметили в Елисейском дворце

Ранее переговоры в Москве оценил Уиткофф. В своих соцсетях он написал, что удалось достигнуть значительного прогресса.

5 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, где их принял президент РФ Владимир Путин. Беседа с представителями США заняла 3 часа 10 минут. После этого Уиткофф и Кушнер направились в Киев.