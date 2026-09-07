Москва7 сенВести.США планируют добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы 2026 года, утверждает телеканал ABC со ссылкой на источник.
По данным телеканала, глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) не верит в возможность старта мирных переговоров до весны следующего года.
Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты "не просто на показ"... Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимыпишет телеканал со ссылкой на анонимный источник
5 сентября посланники американского президента Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным. 6 сентября они посетили Киев и встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским.