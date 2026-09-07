ABC: США хотят добиться завершения конфликта на Украине до зимы 2026 года

США хотят добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы ABC: США хотят добиться завершения конфликта на Украине до зимы 2026 года

Москва7 сен Вести.США планируют добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы 2026 года, утверждает телеканал ABC со ссылкой на источник.

По данным телеканала, глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) не верит в возможность старта мирных переговоров до весны следующего года.

Американская делегация серьезно отнеслась к встречам в Москве и Киеве, добавив, что эти визиты "не просто на показ"... Американская сторона хочет завершить конфликт до наступления зимы пишет телеканал со ссылкой на анонимный источник

5 сентября посланники американского президента Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным. 6 сентября они посетили Киев и встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским.