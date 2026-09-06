Политолог Кортунов: США могут смягчить санкции против РФ ради своей выгоды

Политолог – о том, могут ли США снять санкции с РФ до соглашения по Украине Политолог Кортунов: США могут смягчить санкции против РФ ради своей выгоды

Москва6 сен Вести.США могут смягчить санкции против России ради своей выгоды, заявил NEWS.ru эксперт международного клуба "Валдай" политолог Андрей Кортунов.

По его словам, американская позиция была недавно озвучена главой Минфина США Скоттом Бессентом. Он сказал, что РФ и США могут обсуждать любые совместные проекты, а изменение санкционного режима возможно, но только в случае завершения конфликта на Украине.

Есть общая позиция, которая, судя по всему, пока не изменилась. Однако мы также знаем из имеющегося опыта, что в случае необходимости США могут смягчать режим санкций, не дожидаясь прогресса на украинском треке сказал Андрей Кортунов

В частности, США трижды смягчали санкции в отношении российской нефти, поскольку это им было выгодно, особенно в контексте обострения конфликта с Ираном.