Москва6 сенВести.США могут смягчить санкции против России ради своей выгоды, заявил NEWS.ru эксперт международного клуба "Валдай" политолог Андрей Кортунов.
По его словам, американская позиция была недавно озвучена главой Минфина США Скоттом Бессентом. Он сказал, что РФ и США могут обсуждать любые совместные проекты, а изменение санкционного режима возможно, но только в случае завершения конфликта на Украине.
Есть общая позиция, которая, судя по всему, пока не изменилась. Однако мы также знаем из имеющегося опыта, что в случае необходимости США могут смягчать режим санкций, не дожидаясь прогресса на украинском трекесказал Андрей Кортунов
В частности, США трижды смягчали санкции в отношении российской нефти, поскольку это им было выгодно, особенно в контексте обострения конфликта с Ираном.
То есть какие-то послабления возможны, но серьезное продвижение предполагает наличие видимого прогресса на украинском направлениисчитает эксперт