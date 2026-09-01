Москва1 сенВести.США могут вновь приостановить действие санкций против российской нефти. Такой вариант допустил в беседе с ИС "Вести" Федор Войтоловский, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
Соединенные Штаты временно приостанавливают действие санкций тогда, когда это необходимо. В частности, когда выдавались временные разрешения на продажу российской нефти, и это позволяло в том числе российским компаниям осуществлять и финансовые расчеты, и не обходя режим санкций, а действуя напрямую, осуществлять продажи российской нефтинапомнил он
Такие меры, предпринятые со стороны Вашингтона, были временными, но не исключено, что США вновь прибегнут к такому варианту.
Это были временные меры, связанные с ростом цен на нефть на мировом рынке нефти. И Соединенные Штаты были крайне заинтересованы в поступлении дополнительных объемов нефти. Мы можем предположить, что такая ситуация возникнет еще раз, и еще раз, и еще раз. И не только с нефтью, но и с сжиженным природным газомотметил эксперт