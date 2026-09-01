Эксперт допустил, что США могут вновь приостановить санкции против нефти РФ Эксперт Войтоловский: США могут вновь приостановить действие санкций

Москва1 сен Вести.США могут вновь приостановить действие санкций против российской нефти. Такой вариант допустил в беседе с ИС "Вести" Федор Войтоловский, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.

Соединенные Штаты временно приостанавливают действие санкций тогда, когда это необходимо. В частности, когда выдавались временные разрешения на продажу российской нефти, и это позволяло в том числе российским компаниям осуществлять и финансовые расчеты, и не обходя режим санкций, а действуя напрямую, осуществлять продажи российской нефти напомнил он

Такие меры, предпринятые со стороны Вашингтона, были временными, но не исключено, что США вновь прибегнут к такому варианту.