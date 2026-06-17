Политолог объяснил мотивы США в возобновлении санкций против российской нефти США будут подходить прагматично к возобновлению санкций против российской нефти

Москва17 июн Вести.Подход президента США Дональда Трампа в отношении санкций против российской нефти будет прагматичен. В первую очередь ему необходимо сохранить низкий уровень цен на топливо внутри страны в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

На решение о сохранении вейвера, то есть временного приостановления санкций, в отношении российской нефти будет влиять состояние мирового рынка, считает политолог.

Для Трампа очень важно, чтобы галлон на американских бензозаправках стоил дешевле, чтобы это не чувствовали американские потребители, как граждане, так и компании; чтобы керосин для американских авиакомпаний стоил дешевле, потому что у него впереди выборы в Конгресс. … Ему нужно показать какие-то результаты позитивные, экономическую динамику хорошую, а высокие цены на нефть, на керосин повышают издержки, они разгоняют инфляцию, они создают трудности для американской экономики объяснил Войтоловский

Ранее Дональд Трамп на саммите стран "Большой семерки" во Франции заявил журналистам, что США могут в скором времени восстановить санкции против российской нефти. Он не стал уточнять, когда именно это произойдет, пообещав, что это случится "в какой-то момент".