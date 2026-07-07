Москва7 июл Вести.Если у президента США Дональда Трампа получится "раскачать" Россию, то он заберет у нее нефть. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он отметил, что специальная военная операция (СВО) идет уже 5 год и неприемлемо в РФ устраивать "Куршавель".

Если у Трампа получится раскачать страну у Трампа и его контрагентов внутри России получится раскачать страну. Он заберет нашу нефть ... И не только нефть, редкие металлы, уголь. Да и газ тоже. Все заберет. Трамп заберет все, как он этих дураков из футбольных организаций забрал все. Они перед ним лебезили. Это, кстати, тоже один урок, один из важнейших уроков, как стелился Инфантино (прим. ред. Джанни Инфантино – президент ФИФА) перед Трампом. Стелился, вылизал и "по-мордасам". Вот в этом весь Трамп. А у нас в государстве все очень просто. Можно ведь своими играми в невидимую руку рынка подвести государство к очень простому рубежу принятия решений: либо наши капитаны "бизнеса-шмизнеса" и "футболизмуса", они поймут, что они капитаны российского бизнеса и на них лежит ответственность за всю страну и за ситуацию, в том числе внутриполитическую, либо уж извините, государство просто будет вынуждено освобождать этих капитанов "футболизмуса" да, и "шминеса" от непосильной ноши управления активами. Ну конечно, оставит им футбольные клубы, яхты, не только футбольные клубы, а нефтяночку-то да и вообще сырьевой сектор, наверное, все-таки надо продумывать механизм щадящий, безусловно. Безусловно, с некоторыми компенсациями в тех размерах, наверное, в которых за нее заплатили при приватизации. Да? И передачи временно, до особого распоряжения под контроль государства сказал Евстафьев

Ранее Трамп заявил, что новые санкции против РФ зависят от стоимости нефти. Американский лидер отметил, что сейчас цены на нефть стремительно снижаются – по его данным, баррель стоит около 74–75 долларов.