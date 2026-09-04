Экс-конгрессмен США выразил надежду, что Трамп пригласит Путина на саммит G20 Экс-конгрессмен Кусинич рассчитывает, что Трамп пригласит Путина на саммит G20

Москва4 сен Вести.Бывший член Палаты представителей Деннис Кусинич выразил надежду, что президент США Дональд Трамп немедленно пригласит российского лидера Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в США.

В беседе с ТАСС он отметил, что глава Белого дома благосклонно относится к улучшению отношений с Москвой.

Учитывая, что президент Владимир Путин уже в полной мере протянул оливковую ветвь, на мой взгляд, было бы уместно, чтобы президент Трамп сделал ответный шаг и немедленно пригласил президента Владимира Путина на саммит Группы двадцати в США сказал Кусинич

Он добавил, что РФ должна участвовать во всех обсуждениях по линии G20. Экс-конгрессмен уточнил, что есть вопросы, касающиеся не только экономики, но и национальной безопасности.

Кусинич также подчеркнул, что восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами отвечает интересам обеих стран и всего мира.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме.