Москва4 сенВести.Бывший член Палаты представителей Деннис Кусинич выразил надежду, что президент США Дональд Трамп немедленно пригласит российского лидера Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в США.
В беседе с ТАСС он отметил, что глава Белого дома благосклонно относится к улучшению отношений с Москвой.
Учитывая, что президент Владимир Путин уже в полной мере протянул оливковую ветвь, на мой взгляд, было бы уместно, чтобы президент Трамп сделал ответный шаг и немедленно пригласил президента Владимира Путина на саммит Группы двадцати в СШАсказал Кусинич
Он добавил, что РФ должна участвовать во всех обсуждениях по линии G20. Экс-конгрессмен уточнил, что есть вопросы, касающиеся не только экономики, но и национальной безопасности.
Кусинич также подчеркнул, что восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами отвечает интересам обеих стран и всего мира.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме.