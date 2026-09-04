Экс-конгрессмен Кусинич: мир выиграет от восстановления отношений между РФ и США Экс-конгрессмен Кусинич: мир ждет, когда РФ и США объединят усилия

Москва4 сен Вести.Восстановление отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран и всего мира, заявил бывший член Палаты представителей Конгресса США Деннис Кусинич в интервью ТАСС.

Поэтому заявление президента Владимира Путина о готовности Москвы к восстановлению отношений с Вашингтоном имеет большое значение, отметил Кусинич.

Не думаю, что кто-то может в полной мере выразить то, как мир ждет того, чтобы Россия и США объединили усилия в интересах мира и процветания обеих стран приводит ТАСС слова Кусинича

По его словам, Путин и президент США Дональд Трамп "могут способствовать исцелению мира".

Путин заявил, что Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США. Однако это зависит не только от российской стороны, но и от позиции Вашингтона.