Отношения России и США развиваются позитивно, заявили в Конгрессе Конгрессвумен Луна: отношения РФ и США развиваются позитивно

Москва13 авг Вести.Отношения Москвы и Вашингтона развиваются в позитивном направлении. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в беседе с РИА Новости.

В июле Луна сообщала, что группа конгрессменов намерена посетить Россию осенью или зимой этого года.

Дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами развиваются в позитивном направлении сказала она

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал переизбрание Луны в Конгресс и назвал ее очень хорошим другом.