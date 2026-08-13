Москва13 авгВести.Отношения Москвы и Вашингтона развиваются в позитивном направлении. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в беседе с РИА Новости.
В июле Луна сообщала, что группа конгрессменов намерена посетить Россию осенью или зимой этого года.
Дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами развиваются в позитивном направлениисказала она
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал переизбрание Луны в Конгресс и назвал ее очень хорошим другом.