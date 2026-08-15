Слуцкий сообщил о возможном визите американских гостей в Москву осенью Слуцкий: конгрессмены США могут посетить Россию осенью

Москва15 авг Вести.Представители Конгресса США могут посетить Россию ближайшей осенью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своей колонке для ТАСС.

Он отметил, что РФ и США начали постепенно восстанавливать диалог сразу по нескольким направлениям.

Наконец, разморозились контакты с Конгрессом США, члены которого пригласили в Вашингтон делегацию Госдумы ФС РФ (посетили в марте) и выразили готовность приехать с ответным визитом (эти планы могут стать реальностью уже осенью) сказал Слуцкий

Ранее Слуцкий заявил, что РФ заинтересована в честном диалоге с США, однако продолжает ставить свои национальные интересы в приоритет.