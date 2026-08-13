Трамп поддержал переизбрание конгрессвумен Луны и назвал ее другом Трамп выступил в поддержку переизбрания законодателя США Луны

Москва13 авг Вести.Президент США Дональд Трамп выразил поддержку объявившей о намерении добиваться переизбрания в Конгресс члену Палаты представителей Анне Паулине Луне (республиканка от штата Флорида), назвав ее близким союзником.

Трамп отметил, что Луна выступает "за обеспечение мира через силу".

Анна Паулина Луна – это очень хороший друг, боец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддержу ее переизбрание написал в соцсети Truth Social глава Белого дома

По инициативе Луны в марте 2026 года Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Российские парламентарии провели встречи не только с американскими коллегами, но и с представителями администрации Белого дома.

Это событие стало важным шагом в возобновлении двустороннего межпарламентского диалога, который был приостановлен в течение последних лет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал визит историческим и выразил уверенность в скором ответном визите в Москву американских законодателей от обеих ведущих партий.

В конце июля 2026 года конгрессвумен сообщила, что делегация американских законодателей планирует посетить Россию осенью или зимой для обсуждения вопросов торговли, мира и восстановления двусторонних отношений.

Луна также заявила о продолжении переговорного процесса с участием США и России по урегулированию украинского конфликта.

Первичные выборы республиканцев во Флориде пройдут в конце августа. Их результаты определят кандидатов от партии на промежуточных выборах, которые запланированы на 3 ноября. На этих выборах будет переизбираться треть Сената Конгресса США и весь состав Палаты представителей. В настоящее время обе палаты законодательного органа США контролируются республиканцами.