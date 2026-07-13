Москва13 июл Вести.Президент США Дональд Трамп предложил сестру скончавшегося ранее Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) Дарлин на пост сенатора от штата Южная Каролина.

По его словам, данный шаг продемонстрировал бы глубокую дань уважения Линдси.

Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, занять должность временного сенатора от великого штата Южная Каролина написал Трамп в Truth Social

Ранее президент США выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма. Он также признал, что Грэм хотел продолжения украинского конфликта.

Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни​​​.