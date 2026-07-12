В США приспустят флаги в связи о смертью сенатора Грэма Трамп распорядился приспустить флаги США по всей стране из-за Грэма

Москва12 июл Вести.В течение недели во всех Соединенных Штатах Америки будут приспущены флаги в связи со смертью сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Соответствующее распоряжение отдал глава Белого дома Дональд Трамп, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети X.

В память о выдающейся жизни и достижениях сенатора Линдси Грэма, моего дорогого друга и поистине великого человека, который так многого добился для нашей страны и своего любимого родного штата Южная Каролина, я распорядился приспустить все американские флаги на всей территории Соединенных Штатов до 18.00 субботы [18 июля] говорится в публикации

Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. У него остановилось сердце. В офисе сенатора заявили, что его смерть наступила внезапно и после непродолжительной болезни.