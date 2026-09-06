На Западе заговорили о последнем шансе на заключение мира с РФ Дэвис: у Запада последний шанс заключить мир с Россией

Москва6 сен Вести.У стран Запада остался, возможно, последний шанс на достижения мира с Россией в украинском конфликте. На это указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.

Предупреждаю как можно отчетливо: у нас, возможно, последний шанс остановить эту войну до того, как боевые действия выйдут за пределы Украины говорится в публикации

По его словам, самым лучшим вариантом урегулировать конфликт является дипломатический подход.

Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Встреча продлилась более трех часов. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, темой обсуждения были возможные пути украинского урегулирования. Прошедшие переговоры он оценил как содержательные и доверительные.