Кушнер назвал поездки в Москву и Киев успешными Зять Трампа Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев успешными

Москва13 сен Вести.Зять президента США Джаред Кушнер оценил свои совместные визиты со спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Москву и Киев как весьма успешные. О своих впечатлениях Кушнер рассказал в ходе дистанционного выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия", проходившем в украинской столице.

По словам переговорщика, визиты готовились на протяжении долгого времени и имели ключевое значение. Кушнер отметил, что по итогам прямых консультаций у Вашингтона сформировалось четкое представление о дальнейшей последовательности действий в рамках мирного процесса, передает ТАСС.

Он подчеркнул особую ценность получения свежей информации непосредственно от каждого из участников противостояния. В частности, американский представитель обратил внимание на значимость состоявшегося диалога с Москвой, позволившего досконально прояснить позицию и видение российской стороны.

Кушнер и Уиткофф 5 и 6 сентября последовательно посетили Москву и Киев. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина с представителями Вашингтона конструктивным и содержательным. По его словам, стороны обсуждали самые острые вопросы.