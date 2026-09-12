Кушнер обозначил самый сложный вопрос в украинском урегулировании Кушнер назвал территориальный вопрос главным препятствием в переговорах

Москва12 сен Вести.Территориальный вопрос остается самым сложным в консультациях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер.

Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 5 и 6 сентября последовательно посетили Москву и Киев.

Самый сложный вопрос - это по-прежнему территория сказал Кушнер на видео, опубликованном одним из украинских СМИ

По его словам, вопрос территорий определяется в том числе ситуацией на поле боя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положение ВСУ в зоне боевых действий планомерно ухудшается. Он связал это со сложностью в прогнозировании результатов будущих переговоров с украинской стороной.