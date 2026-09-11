17:44 11 сентября 2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков: результативность трехсторонних переговоров по Украине предсказать сложноПесков: результативность трехсторонних переговоров по Украине предсказать сложноСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква11 сенВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеРоссия надеется возобновить трехсторонние переговоры по Украине, заявил Песков12:09 8 сенПесков: конкретики по посредничеству США пока нет19:16 1 сенПесков оценил возможность проведения трехстороннего саммита по Украине20:53 31 авгПесков о возможной встрече по Украине: СМИ не гнушаются никакими утками20:47 31 авгПесков: Москва рада усилиям любой страны по урегулированию на Украине17:17 31 авгПесков заявил, что Киев пока не поддается воздействию посредников17:13 31 авгНовых мирных идей по Украине нет, заявил Песков12:28 28 авгКонфликт на Украине "заморозить" невозможно, отметили в Кремле20:22 25 июлПолитикаВнешняя политикаПереговоры по УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковБывший СССРУкраинаПереговорыСША11.09.2026