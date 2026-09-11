Песков: РФ исходит из того, что ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров

Россия исходит из готовности ОАЭ предоставить площадку для переговоров Песков: РФ исходит из того, что ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров

Москва11 сен Вести.Россия исходит из того, что Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва признательна ОАЭ за такую готовность, о которой не раз заявляли в Эмиратах.

Объединенные Арабские Эмираты неоднократно заявляли о своей готовности принять переговоры. Мы им признательны за это. Если это будет упомянуто, то будет. Но в целом мы исходим из того, что у наших эмиратских друзей такая готовность есть. При необходимости сказал Песков

Накануне пресс-секретарь российского лидера допустил, что Абу-Даби может рассматриваться в качестве места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины. Песков отметил при этом, что место будет обсуждаться по мере перехода к предметному планированию встречи.