Песков: противоречия Ирана и ОАЭ глубоки, РФ содействует их разрешению Песков "Вестям": РФ пытается содействовать разрешению противоречий Ирана и ОАЭ

Москва11 сен Вести.В сложной ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, Россия постоянно оказывает содействие в разрешении противоречий между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ситуация в районе Персидского залива остается сложной и взрывоопасной.

Ну конечно, здесь очевидно, что есть противоречия в интересах некоторых стран БРИКС. Ситуация сложная, и она спровоцировала эти противоречия заявил Песков

На вопрос, будет ли Россия содействовать в разрешении разногласий между Ираном и ОАЭ на площадке БРИКС, Песков заявил, что РФ делает это постоянно.

Россия постоянно это делает, но там слишком глубокие противоречия сказал Песков

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана.