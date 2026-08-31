Песков ответил на вопрос о возможности посредничества РФ в ситуации с Ираном

В Кремле затрудняются ответить о возможности посредничества вокруг Ирана Песков ответил на вопрос о возможности посредничества РФ в ситуации с Ираном

Москва31 авг Вести.Трудно сказать, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, ситуация вокруг Ирана будет обсуждаться в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября.

Сейчас трудно сказать, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. Ситуация, складывающаяся в Персидском заливе вокруг Ирана, будет завтра обсуждаться. Наверняка президент Пезешкиан проинформирует Путина о том, что происходит сказал Дмитрий Песков

По его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться и двусторонняя повестка.