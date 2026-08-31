Москва31 авгВести.Трудно сказать, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в интервью ИС "Вести".
По его словам, ситуация вокруг Ирана будет обсуждаться в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Бишкеке 1 сентября.
Сейчас трудно сказать, какое посредничество применимо в истории вокруг Ирана. Ситуация, складывающаяся в Персидском заливе вокруг Ирана, будет завтра обсуждаться. Наверняка президент Пезешкиан проинформирует Путина о том, что происходитсказал Дмитрий Песков
По его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться и двусторонняя повестка.
Конечно же, наши двусторонние отношения продолжают развиваться, мы по-прежнему остаемся привержены целям и задачам по развитию нашего партнерства в самых различных областях с Исламской Республикой Иран. Поэтому состоится полноформатная, очень содержательная беседаподчеркнул Дмитрий Песков