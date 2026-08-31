В Кремле следят за непростой ситуацией в Иране и улучшения не видят

Песков: ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию В Кремле следят за непростой ситуацией в Иране и улучшения не видят

Москва31 авг Вести.Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, наверняка, проинформирует российского лидера Владимира Путина о ситуации в Персидском заливе во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке, сказал Песков.