Москва31 авгВести.Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, наверняка, проинформирует российского лидера Владимира Путина о ситуации в Персидском заливе во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке, сказал Песков.

Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон

отметил представитель Кремля