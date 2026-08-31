Москва31 авгВести.Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, наверняка, проинформирует российского лидера Владимира Путина о ситуации в Персидском заливе во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке, сказал Песков.
Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторонотметил представитель Кремля