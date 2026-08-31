Москва31 авг Вести.Президент США Дональд Трамп связал гипотетическое обладание Тегераном ядерным оружием с исчезновением Израиля и всего Ближнего Востока. В интервью Fox News американский лидер подчеркнул, что не допустит такого сценария.

Если бы у них (у Ирана) было ядерное оружие, Израиля бы уже не было. Если бы я не был президентом, Израиля бы уже не было. И, вероятно, не было бы и Ближнего Востока заявил Трамп

По его убеждению, следующими целями могли бы стать Соединенные Штаты или Европа, поэтому нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Глава Белого дома также напомнил об атаках Тегерана на страны Персидского залива, отметив, что эти действия лишь лишили Иран региональной поддержки.

Так что, я думаю, Ближний Восток перестал бы существовать, а Израиль — уж точно. И, полагаю, следующими были бы мы, или Европа, или еще где-то. Но нет, нельзя позволять им обладать ядерным оружием. И у них не будет ядерного оружия резюмировал Трамп

Накануне верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал мусульманский мир объединиться в борьбе против США и Израиля, назвав это стратегической необходимостью. Иранский лидер заявил, что США и Израиль стремятся "разорвать исламскую нацию на части". При этом он выразил мнение, что перспектива окончательной победы "истины над ложью" сейчас ближе, чем когда-либо.