Верховный лидер Ирана заявил о "решающем этапе" для исламского мира Хаменеи призвал страны Персидского залива противостоять политике США и Израиля

Москва30 авг Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Персидского залива определить "истинного врага" и не поддаваться на его "коварные замыслы". Обращение, приуроченное к "Неделе единства", опубликовало агентство Tasnim.

Иранский лидер заявил, что США и Израиль стремятся "разорвать исламскую нацию на части". При этом он выразил мнение, что перспектива окончательной победы "истины над ложью" сейчас ближе, чем когда-либо.

Ислам и его последователи, пройдя через трудные и бурные периоды и пережив множество потрясений, достигли судьбоносного и решающего этапа говорится в послании Хаменеи

Хаменеи также назвал правительства США и Израиля противниками не только Ирана, но и всей исламской нации, включая народы Западной Азии и Северной Африки.

Накануне израильские спецслужбы экстренно эвакуировали сына премьер-министра Биньямина Нетаньяху из США. Отмечалось, что существовала серьезная угроза покушения.