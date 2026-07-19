Москва19 июл Вести.Власть в Иране сейчас полностью перешла к партии войны, которая выступает против переговоров с США. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он привел в пример высказывания одного из членов "партии войны" Ирана Мохсена Резаи, ранее занимавшего должность начальника разведки КСИР. Резаи выступает за ликвидацию руководства США и Израиля, а также лично американского президента Дональда Трампа.

В Иране явно верх берет, взяла уже группировка, которая категорически и раньше не хотела переговоров, а сейчас тем более. Отсюда и заявление, что никаких переговоров вообще не будет, очень такие резкие, агрессивные заявления. Вот, например, человек, о котором я много раз здесь говорил, Мохсен Резаи. Это, напомню, бывший начальник разведки КСИР. Бывший, самый молодой, кстати, командующий КСИР, а сейчас военный советник … Он занимает и ряд других должностей. Он вообще заявил, что главной целью, одной из целей является ликвидация руководства США лично Трампа и руководства Израиля рассказал Багдасаров

Ранее Иран атаковал военные базы США в Персидском заливе. Представители Исламской Республики назвали это ответом на обстрелы своей территории.