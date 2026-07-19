Проблемы в экономике не склонят Иран к переговорам с США Эксперт Багдасаров: проблемы в экономике не склонят Иран к переговорам с США

Москва19 июл Вести.Серьезные проблемы в экономике не вынудят Иран начать переговоры, поскольку партия мира не имеет влияния в стране. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал директор центра изучения стран ближнего востока и центральной Азии Семен Багдасаров.

Он добавил, что протестное движение в Исламской Республике было полностью подавлено в январе этого года, когда в стране проходили массовых демонстрации.

Та группировка в Иране, которая, в общем-то, хотела бы вести переговоры, потому что экономика в очень плохом состоянии, она по сути на сегодняшний день не имеет никакого влияния абсолютно, так сказать, да? Потому что первая группа [партия войны] ее придавила. Что касается надежды, что внутри что-то там произойдет, оно тоже крайне маловероятное, потому что общеиранская оппозиция, которая когда-то поднимала волнения в крупнейших городах Ирана: в Исфагане, Тагеране, Мешхеде и так далее, она, по сути, подавлена заявил Багдасаров

Ранее Багдасаров заявил, что власть в Иране полностью перешла к партии войны. Эти люди выступают за эскалацию конфронтации с США, а некоторые планируют добиваться ликвидации американского руководства.