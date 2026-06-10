В Иране сделали заявление по поводу войны на Ближнем Востоке Старший член парламента Ирана Азизи: война не ограничится этим регионом

Москва10 июн Вести.На этот раз вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не ограничится территорией этого региона. Об этом заявил старший член парламента Ирана Эбрахим Азизи на своей странице в соцсети X.

По его словам, солдаты Исламской Республики не боятся "сражаться с проигравшими".

Число жертв среди американцев уже намного выше, чем утверждает Трамп, и оно будет расти. На этот раз война не ограничится этим регионом говорится в публикации

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что после ударов США и Ирана весь Ближний Восток находится на пороге большой войны.