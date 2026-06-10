Москва10 июнВести.На этот раз вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не ограничится территорией этого региона. Об этом заявил старший член парламента Ирана Эбрахим Азизи на своей странице в соцсети X.
По его словам, солдаты Исламской Республики не боятся "сражаться с проигравшими".
Число жертв среди американцев уже намного выше, чем утверждает Трамп, и оно будет расти. На этот раз война не ограничится этим региономговорится в публикации
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что после ударов США и Ирана весь Ближний Восток находится на пороге большой войны.