Москва29 авг Вести.Сын израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Яир, был экстренно эвакуирован из Соединенных Штатов Америки.

Его вывезла оттуда Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) на фоне сообщений об угрозе покушения, сообщает издание The Jerusalem Post.

Действительно, существовала серьезная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе со службой безопасности обратно в Израиль приводит газета заявление ШАБАК

В публикации отмечается, что Яир покинул Флориду в сопровождении охраны, даже не взяв с собой вещей. Сейчас он находится в Израиле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран предпринимал попытку уничтожить одного из его сыновей, поэтому политик нанял для своих детей охрану. У Нетаньяху есть дочь Ноа и сыновья Яир и Авнер. При этом он не стал уточнять, основано ли это утверждение на разведданных.