Нетаньяху заявил о начале эвакуации комплекса БАПОР в Иерусалиме

В Иерусалиме эвакуируют комплекс БАПОР Нетаньяху заявил о начале эвакуации комплекса БАПОР в Иерусалиме

Москва25 авг Вести.В Иерусалиме начался процесс эвакуации комплекса Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В 2024 году израильские власти приняли закон, предполагающий введение запрета на деятельность БАПОР в Израиле.

В соответствии с моими указаниями и в целях реализации принятого закона, сегодня началась эвакуация комплекса БАПОР в Кафр-Акабе в Иерусалиме приводит слова Нетаньяху его канцелярия

Израиль ранее неоднократно выступал с утверждением о том, что многие сотрудники БАПОР участвуют в деятельности военного крыла движения ХАМАС.