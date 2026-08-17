Израильский министр заявил, что некоторые люди в Газе не заслуживают жизни Израильский министр призвал к убийствам некоторых палестинцев в секторе Газа

Москва17 авг Вести.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что некоторые люди в секторе Газа "не заслуживают жизни".

Как пишет газета Financial Times, в ходе подкаста с бывшим заложником ХАМАС Ромом Браславски министр выразил несогласие с сокращением премьером Израиля Биньямином Нетаньяху военных операций в Газе.

Я думаю, нам следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь... Не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Там есть люди, которые не заслуживают жизни… Они даже не люди заявил министр, его слова приводит газета Financial Times

Кроме того, он также призвал возобновить строительство еврейских поселений на палестинской территории и раскритиковал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за попытку подстроиться под мирный план президента США Дональда Трампа.

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было достигнуто 9 октября 2025 года. Оно предусматривало прекращение огня, освобождение удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских сил.

17 августа представители США и Великобритании встретятся с Нетаньяху и другими израильскими чиновниками в рамках реализации плана президента США Дональда Трампа, включая документ из 15 пунктов о разоружении радикальной группировки ХАМАС.